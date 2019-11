Honderden euro's besparen op je skivakantie: zo doe je dat

Reizen Met de trein door winters Siberië: uitstappen op plekken waar geen perron is

24 oktober Voormalig Rusland-correspondent en televisiemaker Jelle Brandt Corstius (41) had als jongetje de droom ooit op de BAM-treinlijn te stappen, hoog in Siberië. Hartje winter 2016 was het zover. Onlangs verscheen zijn boek BAM over de avontuurlijke trip. Hij schreef een verhaal over deze reis.