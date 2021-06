Hongaarse grenzen gaan open

Buitenlandse reizigers die per vliegtuig Hongarije inreizen, moeten voor vertrek toestemming hebben van de Hongaarse politie om Hongarije in te mogen reizen. Behalve als zij tot de uitzonderingen behoren zoals zakelijke reizigers, studenten, mensen die de laatste zes maanden COVID-19 hebben gehad en bezoekers van de EK-wedstrijden in het bezit van een geldig toegangsbewijs en een PCR-test. Zondag reizen duizenden supporters naar het land om het Nederlands elftal aan te moedigen op het Europees kampioenschap.



Na een verblijf in Hongarije is voor de terugkeer naar Nederland geen negatieve PCR-test nodig. Ook is het niet nodig om in (thuis)quarantaine te gaan. De kleurcode voor Hongarije was en blijft geel. Tot vandaag waren toeristische reizen naar Hongarije niet mogelijk. Ook golden er testverplichtingen.