In de jaren 70 was New York ‘Fear City’: wat is daar nog van over?

Video Oermens Martien heeft bijna een miljoen kilometer op de teller van zijn wielren­fiets

23 december OMMEL - Het was de enorme verkeerschaos in Los Angeles die hem opbrak. Na de tocht vanuit Alaska stapte Ommelnaar Martien Verbaarschot daar plots af van zijn fiets en vloog naar huis. Niet het gewenste einde van zijn wereldreis. ,,Dat is niet erg, ik heb nog wat te doen."