Kleurrijk Georgië

Hoofdstad Tbilisi is heuvelachtig. Pal onder het Narikalafort ligt het historische centrum. Huizen hebben kraakheldere kleuren - turquoise, zeeblauw, oranje, eigeel - en fijnzinnig bewerkte houten balkons. In de met kinderkopjes beslagen straten geurt het naar lokale lekkernijen als khachapuri: met kaas gevuld brood waarin vaak een spiegelei is meegebakken. Ook lekker: churchkhela, aan draden geregen walnoten gedoopt in ingedikt druivensap.



In de autovrije uitgaanswijk blazen jongeren in dure merkkleding rookwolken uit in waterpijpcafés en etaleren chique wijnwinkels de beste flessen. Het knusse Cafe Leila serveert vegetarische gerechten tegenover de schots en scheve klokkentoren van het poppentheater Rezo Gabriadze. Her en der staan straatmuzikanten. Vandaag speelt er onder andere een vijfkoppige band die folkmuziek speelt op harmonica’s, met woeste ritmes en gepijnigde meerstemmige zang.