Klimaatvriendelijke reis: vliegtuig verruilen voor trein kost tijd én geld

Meent de NS dit echt? Dat een treinreis naar Stockholm bijna een etmaal zou duren, was wel te verwachten. En die vijf overstappen onderweg verbazen me ook niet echt. Maar die laatste overstap, donderdagnacht van 00.06 uur tot 04.04 uur op station Malmö? Vier uur wachten op een koud station? Midden in de nacht?! Als dat echt de enige optie is, zoals de online reisplanner van NS Internationaal aangeeft, blijf ik wel thuis.



Het leek zo’n goed plan: met de trein naar Zweden. De krant wil dat ik daar Greta Thunberg opzoek, het meisje dat al sinds de zomer staakt voor het klimaat. Even op en neer naar Stockholm vliegen voor een interview met een 16-jarige activiste wiens boodschap juist is dat we níét in een vliegtuig moeten stappen: dat voelt tegenstrijdig. Bovendien houd ik niet van vliegen. Die halve ontkleedpartijen voor de security. Het urenlange wachten op de luchthaven. En dan heb ik het nog niet eens over de vliegschaamte, waar ik steeds meer last van krijg naarmate ik me als journalist meer in klimaatverandering verdiep.