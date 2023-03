KLM wil over zeven jaar op 10 procent biokerosine vliegen, maar daar is nog heel wat voor nodig

met video Van Nepal tot Madeira: dit zijn de meest gevaarlij­ke vliegvel­den ter wereld

De landing van een Wizz Air-vliegtuig op het Griekse eiland Skiathos deed heel wat toeschouwers versteld staan vorige week. Het toestel vloog extreem laag over. Volgens omstanders lager dan normaal. Het vliegveld van Griekenland is een van de gevaarlijkste vliegvelden van Europa. En dat is niet zo gek.