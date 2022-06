Kunstroute ter ere van de 150ste verjaardag van de revolutionaire kunststroming

Dit gezin woont overal ter wereld: ‘We leven in drie verschil­len­de tijdzones’

Raimon en Saskia Degens uit Oud-Beijerland verhuizen binnenkort naar Spanje. Ze volgen hetzelfde pad als hun kinderen die óók kozen voor een leven in het buitenland. Zo vertrok zoon Noah (22) vorige week naar Australië en woont dochter Zoë (20) op Bonaire. ,,We wonen in drie verschillende tijdzones, dus het is best een uitdaging om tegelijk met elkaar te bellen.”

