Lof voor meisje (15) dat blinde en dove passagier liefdevol bijstaat op vlucht

Clara Daly reisde met haar moeder van Boston (Massachusetts) naar Los Angeles. Op hun vlucht zat ook Tim Cook, een blinde en dove man die terugkeerde naar huis in Portland (Oregon). Een andere passagier op de vlucht van Alaska Airlines, Lynette Scribner, beschreef op Facebook wat ze zag. ,,Een vrouw tekende in de handpalm van de man zodat hij de woorden kan voelen. Na een paar minuten begreep ik dat de man zowel doof als blind was."



Cook werd het zo aangenaam mogelijk gemaakt. Een passagier had zijn plaats aan hem afgestaan zodat hij niet in het midden moest zitten, maar aan het gangpad. Maar de crew zocht iemand die met Cook kon communiceren. Clara Daly bood haar diensten aan. Ze had een jaar lang Amerikaanse gebarentaal gestudeerd, omdat ze die vreemde taal door haar dyslexie het makkelijkst kon aanleren.



Daly kwam een paar keer tot bij de man, om hem water te geven en hem te zeggen hoe laat het was. Op het einde wilde hij gewoon een praatje maken. Het tienermeisje bleef een half uur naast hem zitten kletsen. Ze tekende de tekens van de gebarentaal in zijn hand. ,,Hij vroeg haar op een gegeven moment of ze mooi was en ze bloosde", schreef Scribner. De buurman slaagde erin Cook een positief antwoord te geven. ,,Dit brengt ons op mooie wijze in herinnering, in vaak al te vreselijke tijden, dat er nog altijd heel goeie mensen zijn die elkaar willen helpen", aldus Scribner.