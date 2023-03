Luchtvaartmaatschappijen slepen ministerie voor de rechter wegens krimp Schiphol

KLM, Transavia, Delta Air Lines, Corendon, easyJet en TUI spannen samen het kort geding aan tegen de Nederlandse overheid ‘in een poging Nederland via Schiphol verbonden te houden met de rest van de wereld', laten de luchtvaartmaatschappijen weten in een verklaring. Ze zijn ervan overtuigd dat krimp niet nodig is, omdat zij de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot ook op een andere manier kunnen verminderen. Zo zou wel het netwerk van bestemmingen behouden kunnen blijven voor de miljoenen passagiers en tonnen vracht die zij jaarlijks van en naar Schiphol vervoeren.

De luchtvaartmaatschappijen noemen het besluit van de Nederlandse overheid om de capaciteit van Schiphol terug te brengen van 500.000 naar 460.000 vliegbewegingen per jaar, en volgend jaar zelfs naar 440.000, ‘eenzijdig, plotseling en onbegrijpelijk’. Die krimp zou in strijd zijn met nationale, Europese en internationale regelgeving. Ook heeft de overheid volgens de maatschappijen geen alternatieven onderzocht.

Miljardeninvestering

,,Wij omarmen de doelstellingen voor het terugdringen van de geluidsniveaus en de CO2-uitstoot en investeren van miljarden in onder meer de vernieuwing van de vloot om deze doelstellingen uiteindelijk te zullen overtreffen, terwijl we ons netwerk, dat 170 bestemmingen wereldwijd aandoet, in stand houden", zegt KLM-baas Marjan Rintel. ,,Omdat de regering onze oproep niet lijkt te horen, zien wij ons helaas genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.”

De branchevereniging voor in Nederland actieve luchtvaartbedrijven Barin ondersteunt de gang naar de rechter. Behalve in dit kort geding zal de Staat de krimpbeslissing ook in een ander kort geding moeten verdedigen. De internationale luchtvaartbranchevereniging Iata spant dat samen met een groep andere luchtvaartmaatschappijen aan.

Impact op reizigers

Vorige week liet Schiphol nog weten dat het zich neerlegt bij een krimp van het aantal vluchten na decennia van uitsluitend groei. De luchthaven zal zich niet verzetten tegen de plannen van het kabinet. Luchtvaarteconoom Rogier Lieshout vertelde diezelfde dag wel dat de reizigers de impact gaan merken van de krimp. ,,Minder vluchten en passagiers betekent voor Schiphol minder inkomsten uit havengelden, winkels, horeca en parkeren, terwijl de kosten doorlopen. Dat betekent minder winst voor de luchthaven en hogere tarieven voor maatschappijen en passagiers.’’

Minder vluchten op Schiphol betekent volgens hem ook dat de prijs van vliegtickets verder zal stijgen. De vraag naar vliegreizen groeit immers, zowel in Nederland als wereldwijd en als er ergens een tekort aan ontstaat stijgen de prijzen nu eenmaal.

