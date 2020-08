Mike reist met slechts 25 euro op zak: ‘Mezelf wassen doe ik in een rivier’

Grootste waterval Ecuador compleet drooggeval­len door sinkhole

2 april De San Rafael-waterval, de grootste waterval van Ecuador, is verdwenen. Een zinkgat heeft een groot deel van de watertoevoer afgesneden. Trok het natuurverschijnsel eerder tienduizenden toeristen per jaar, nu neemt Ecuador de waterval niet eens meer op in de lijstjes met toeristische activiteiten in het land. ‘De San Rafael-waterval is helaas geschiedenis’.