Minder Nederlanders naar Engeland vanwege brexit

De cijfers zijn des te verrassender omdat het Britse pond in die periode juist heel laag stond ten opzichte van de euro en de dollar. Drie jaar geleden betaalde je nog 1,30 euro voor een pond. In april was dat 1,10 euro. Ondanks dat Groot-Brittannië dus goedkoper werd kwamen er minder Europeanen.



Verschillende Britse toeristenorganisaties als Visit Britain hadden al gewaarschuwd dat het onzekere politieke klimaat vanwege brexit veel toeristen zou laten twijfelen de koffers te pakken of zelfs helemaal laten afzien van een reis over de Noordzee. Dat lijkt dus bewaarheid.

In de maanden april en mei daalde het aantal bezoeken aan Groot-Brittannië met respectievelijk acht en zes procent, aldus cijfers van het ONS. Europeanen laten het vooral afweten met voorop dus de Nederlanders en de Fransen. Hoewel er in die periode wel tien procent meer Amerikanen kwamen viel die winst weg door het wegblijven van veel Europeanen.

Afschrikken

Vakantiespecialist Buro Scanbrit verkoopt autovakanties naar Groot-Brittannië. De organisatie merkte vooral tussen januari en maart een lichte daling van boekingen. ,,Dat komt waarschijnlijk omdat er in die periode veel brexit-onduidelijkheid was. Dat zagen wij terug in onze cijfers’’, vertelt woordvoerder Sander Geleedst. De meeste reizigers boeken in het voorjaar hun reis bij Buro Scanbrit. ,,Mensen vroegen zich in januari af of ze nog wel met een ID en zonder visum Groot-Brittannië in zouden kunnen. Waarschijnlijk waren ze daarom wat terughoudender.”

Ook nu het niet zeker is of er een harde of zachte brexit komt, verwacht Buro Scanbrit dat mensen voorzichtiger zijn. ,,Misschien schrikt een harde brexit sommige mensen af. Maar als wij ze uitleggen dat er weinig consequenties zijn, dan zal het meevallen. Een harde brexit heeft ook voordelen. Bijvoorbeeld dat de pond nóg verder naar beneden gaat. En mensen weten nu dat ze het land ook met enkel hun ID in kunnen komen. Dat scheelt ook enorm.’’

Onverminderd populair

Tui Nederland ziet het niet terug in de boekingscijfers. ,,Als je kijkt naar de zomer, zijn er bij ons juist meer reizen naar Engeland geboekt’’, weet woordvoerster Petra Kok. Populaire reizen zijn citytrips naar Londen, maar ook tours en rondreizen. ,,De druk op de pond is inderdaad groot, maar Londen blijft een dure stad. Hotels zitten nog steeds vol.”

Ook reisorganisatie D-reizen laat weten dat de brexit bij hen weinig invloed heeft op boekingen naar Groot-Brittannië. ,,Wij merken geen significant verschil.”

Op reis