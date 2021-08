Minder vakanties in coronajaar, hotels en campers in de lift

Nederlanders zijn in coronajaar veel minder op vakantie gegaan dan het jaar ervoor. Het aantal buitenlandse vakanties daalde vorig jaar tot 11,7 miljoen, liefst 11,2 miljoen minder dan in 2019. Ook gingen 17 miljoen mensen op vakantie in eigen land, 1 miljoen minder dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen zomer was het topdrukte in Nederland: de accommodaties voor die periode werden vaker dan in 2019 al van tevoren geboekt en daarnaast vaker kort voor vertrek. Het aantal zomervakanties in eigen land steeg ruim 6 procent ten opzichte van 2019, van 9,9 naar 10,5 miljoen.

Vooral hotels en campers waren in trek. Zo overnachtten Nederlanders 30 procent vaker in een hotel (660 duizend vakanties meer) en 11 procent vaker in een vakantiehuis (290 duizend vakanties meer) dan een jaar eerder. Het aantal vakanties met een camper lag in 2020 zelfs 68 procent hoger dan in 2019, dat zijn ruim 140 duizend vakanties.

Duidelijk minder populair waren vakanties met de stacaravans en tenten. Het aantal vakanties in een stacaravan daalde met 17 procent en werd er 11 procent minder gekampeerd met de tent of toercaravan. Groningen, Drenthe en Overijssel zagen in de zomer het aantal Nederlandse vakantiegangers elk met ruim 100 duizend toenemen ten opzichte van 2019. Zeeland was goed voor een toename van 185 duizend vakantiegangers, en Friesland en Zuid-Limburg konden beide zelfs meer dan 200 duizend Nederlandse toeristen extra verwelkomen dan een jaar eerder.

Het aantal zomervakanties met een buitenlandse bestemming daalde juist ongekend hard: van 13,7 miljoen naar 4,4 miljoen (67 procent). Op buitenlandse vakanties bleven mensen in de zomer van 2020 dichter bij huis dan in voorgaande jaren, meestal in Europa: 98 procent, tegen 86 procent in 2019. Hiervan had 70 procent een van de ons omringende landen als bestemming, in 2019 was dat nog de helft.

