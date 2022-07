Nederlanders reisden in 2021 minder door coronacrisis

Het aantal gereisde kilometers in 2020 daalde door de coronamaatregelen met iets meer dan 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar gingen we weer iets meer reizen en steeg het aantal met ongeveer 11 procent. Ondanks de stijging vorig jaar, staat het nog steeds in contrast met 2019 toen we zo’n 21 procent meer kilometers per jaar reisden. Al eerder is uit onderzoek gebleken dat Nederlanders vorig jaar minder hebben gereisd door de coronacrisis, maar niet eerder ging het om zo’n grote steekproef met tienduizenden respondenten.