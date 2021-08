Nederlandse paraglider (59) stort in bijzijn vrienden naar beneden in Italië, in kritieke toestand op ic

Zwemmen in Spaanse zee eindigt in drama: Nederlan­der (78) overlijdt voor ogen van vrouw

4 augustus Een middagje zwemmen in de Middellandse Zee is voor een Nederlandse vrouw uitgelopen op een persoonlijk drama. Haar echtgenoot, een 78-jarige Nederlander, kwam om het leven nadat hij tijdens het terugzwemmen naar het strand in de problemen kwam. De man raakte bewusteloos in het water en overleed later op het strand.