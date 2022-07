Onbekend Spanje: tussen natuur in het noorden en gegrilde vis in het zuiden

1. Alle asfaltwegen die de Picos de Europa proberen binnen te dringen, lopen dood. In dit paradijs in het noordwesten van Spanje is geen plaats voor auto’s. Ook niet voor geluid anders dan het zuchten van de wind, waarop de gieren en steenarenden zweven. De mens is er wel welkom; je wandelt en klautert bijvoorbeeld naar de Peña Vieja, op 2613 meter hoogte, en aanschouwt een ongerepte wereld. De imposante ­kabelbaan van Fuente Dé brengt je in vier minuten van 1070 naar 1823 meter; de rest, in totaal 11 kilometer voor heen- en terugweg, moet je zelf doen.