Op de fiets door Puglia: toeren tussen de Italiaanse trulli en masserias

De fietstocht begint in Matera, werelderfgoedstad vanwege de uitzonderlijk fraaie ligging op de rand van een kloof, met talloze oude grotwoningen. Niet verwonderlijk dat de film The Passion of the Christ hier is opgenomen. Vanuit deze plaats loopt de route naar Alberobello, 70 kilometer verderop.



Met de fiets rijd je door glooiend landschap met afwisselend graanvelden, olijf- en wijngaarden. Langzaamaan verschijnen er trulli - bouwsels van stenen die als omgekeerde ijscohoorntjes in het landschap liggen. Dit bijzondere cultuurlandschap kom je alleen in Puglia tegen. Oorspronkelijk gebruikten de boeren de bouwsels als opslagplaats, of ze woonden er samen met hun vee. Soms zijn het eenkamerpunthuisjes, soms zijn ze aan elkaar gekoppeld en wat groter.