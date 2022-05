Oud-eigenaren D-reizen krijgen 450.000 euro voor merknaam

Nederland­se paraglider (59) stort in bijzijn vrienden naar beneden in Italië, in kritieke toestand op ic

In Italië is gistermiddag een 59-jarige Nederlandse paraglider van een flinke hoogte naar beneden gestort. De man is met spoed naar het ziekenhuis van de Noord-Italiaanse stad Vicenza gebracht. Hij ligt in kritieke toestand op de intensive care, schrijven diverse media.

29 augustus