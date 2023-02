Reiskoorts Nederlanders groter dan ooit: recordaantal boekingen in januari

Meer dan 3 miljoen mensen hebben in de maand januari een vakantie geboekt via een van de reisorganisaties. Dat is omgerekend een op de vijf Nederlanders. Een nieuw record, aldus reiskoepel ANVR.

Niet eerder zijn er zoveel boekingen binnengekomen in de maand januari als dit jaar. Zelfs afgezet tegen de periode voor corona in 2019, wat bij de meeste reisbedrijven de boeken in ging als extreem goed jaar, is er een stijging te zien van 13 procent. Ten opzichte van vorig jaar, toen Nederland en grote delen van de wereld nog in een lockdown zaten, is de stijging 50 procent. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat onderzoeksbureau Gfk in opdracht van de reisbranche uitvoerde onder meer dan 40.000 consumenten.

‘Vakantie belangrijk voor Nederlanders’

De cijfers liggen in lijn met wat reisorganisaties al langer signaleren: de reiskoorts onder Nederlanders groeit. De nieuwste cijfers bewijzen dat Nederlanders de angst voor coronamaatregelen achter zich hebben gelaten en het ervan willen nemen, zegt voorzitter Frank Oostdam van de ANVR. Zo beaamt reisexpert Kees van der Most van onderzoeksbureau Trends & Tourism. ,,Dit laat zien hoe belangrijk vakantie voor Nederlanders is.” Ook hij vermoedt dat dit nog het na-ijleffect van corona is.

Volgens reisorganisatie Sunweb maken veel Nederlanders in de maanden januari en februari de vakantieplanningen voor de zomerperiode en is dit een logisch moment om te boeken. ,,Waar de afgelopen jaren de onzekerheid rondom corona ervoor zorgde dat Nederlanders wat langer wachtten met boeken van hun zomervakantie zijn de eerste maanden nu weer druk als vanouds’’, aldus Martine Langerak van Sunweb.

Duurder

Door stijgende kosten zijn vakanties dit jaar duurder dan vorig jaar, maar het lijkt er niet op dat mensen hierdoor minder op zomervakantie gaan of minder het vliegtuig pakken. Uit recent onderzoek van Trends & Tourism bleek dat in vergelijking met vorig jaar deze zomer meer mensen op vakantie willen. Vooral het buitenland is populair.

Van de Nederlanders met plannen voor de komende zomer, gaf in dat onderzoek zo’n 60 procent aan dat de gestegen prijzen en dalende koopkracht invloed hebben op hun vakantieplannen. Minder uitgeven op de vakantiebestemming werd het meest genoemd. Of dat gaat gebeuren, zal moeten blijken. Vooralsnog zien ze bij Sunweb juist dat mensen voor deze zomer gaan voor een langere vakantie en luxere accommodaties.

Europa

Uit het onderzoek van ANVR blijkt dat het gros (83 procent) gaat voor een reis naar een Europese bestemming. Italië, Griekenland, Kroatië, België maar ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn erg gewild. Oostenrijk zit ook in de lift. De brancheorganisatie van reisondernemingen vermoedt dat dit te maken heeft met het grote aantal wintersporters dat net voor vertrek nog heeft geboekt.

De boekingen naar de bekende populaire zonbestemmingen Spanje, Griekenland en Turkije blijven op het ‘oude’ niveau en laten slechts een kleine plus zien ten opzichte van 2019. Van de bestemmingen in het verre buitenland zijn vooral landen in Azië in trek, maar ook Australië scoort. Afrika blijft populair bij de Nederlandse reizigers, met name de Noord-Afrikaanse vakantiebestemmingen Egypte en Marokko. Ten opzichte van voor corona laat Afrika een plus zien van 35 procent.

Reisondernemingen kunnen de extra omzet in elk geval goed gebruiken. ,,De reisbeperkingen die tijdens de coronapandemie werden ingevoerd, raakte de reisbranche hard. Dan is het ongelooflijk goed om te zien dat de reiziger ons weer weet te vinden”, aldus Oostdam.

