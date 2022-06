Schiphol ten onder door corona? Realiteit is dat het een keer mis móest gaan

Wat te doen met verouderde Schevening­se Pier? ‘Maak er een kale wandelpro­me­na­de van’

In Den Haag breken ze zich al een tijdje het hoofd over de vraag wat ze moeten doen met de Pier in Scheveningen, die het einde van zijn economische en technische levensduur heeft bereikt. Een groepje architecten heeft een alternatief plan bedacht, waarin een kale Pier wordt gepresenteerd. ,,Hoe meer je teruggaat naar de basis, hoe minder je nodig hebt.’’

16 maart