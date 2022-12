Skivakantie begint met papsneeuw op de pistes

Zo'n 1 miljoen Nederlanders gaan dit seizoen op wintersport, waarvan ongeveer een derde de komende weken. En 800.000 van deze sneeuwliefhebbers overschatten de eigen skivaardigheid, bleek eerder uit wetenschappelijk veldonderzoek dat Eurocross samen met het Leids UMC deed op de pistes bij Flachau in Oostenrijk. Vooral mannen die denken dat ze goed zijn, lopen risico om in het gips terug te komen.

Daar komt nu ook nog eens bij dat er papsneeuw wordt voorspeld. Het beruchte Weihnachtstauwetter - letterlijk: kerstdooi - daalt neer in de Alpen: het dooit hard en het gaat regenen. ,,Gevaarlijke omstandigheden. Het skiet heel zwaar en je weet niet hoe het 's nachts is opgevroren. Er kan onder die papsneeuw ook nog een ijsplaat liggen. En op de hogere pistes wordt het natuurlijk drukker dan normaal,’’ zegt Eurocross-arts Floriana Luppino.

En druk wordt het toch al. Het aantal boekingen voor een wintersportvakantie met de kerst ligt weer op hetzelfde niveau als in 2019, het jaar voor de coronapandemie, stelt reiskoepel ANVR. Nederlandse wintersporters hebben er weer zin in.

Maar kijk als voorpret niet naar de webcams van pistes lager dan 2300 meter, meldt de Nederlandse Skivereniging. Bakken met regen worden er voorspeld. Vooral vrijdag gaat het aan de hele west- en noordkant van de Alpen - dus Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk - los met veel wind en regen en temperaturen ver boven nul. Er kan op sommige plaatsen wel 10 centimeter regen vallen. De skivakantie is daarmee niet verpest want na Kerstmis moet het weer opklaren met zonnige dagen en zelfs wat verse sneeuw.

Eurocross houdt desalniettemin rekening met drukke weken qua skiongelukken. Niet alleen vanwege de matige sneeuwkwaliteit de eerste dagen op de lagere pistes. Voor het eerst in twee jaar gooit corona geen roet in het eten. Veel skiërs hebben afgelopen jaren niet of korter geskied dan anders. Het gebrek aan ski-uren kan veel mensen opbreken.

Om erachter te komen hoe het met de eigen skifitheid staat kan de ‘winterfitscan’ van Eurocross duidelijkheid scheppen. De ingeschatte skivaardigheid wordt daar vergeleken met de feiten die uit het onderzoek in Flachau kwamen. En dat valt altijd tegen. ,,De meeste wintersporters gaan zo'n 8 dagen per jaar. En dat is niet genoeg om er echt goed in te worden. Vergelijk het met autorijden. Als je maar acht dagen per jaar achter het stuur zit dan ben je minder zeker dan wanneer je dagelijks drie uur autorijdt.’’