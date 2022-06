Stakingen leggen luchtverkeer luchthavens Parijs en Italië deels plat en zorgt ook in Nederland voor vluchtuitval

TUI gaat met nachttrei­nen naar zes Europese steden rijden

Reisorganisator TUI gaat in Nederland treinreizen aanbieden naar zes Europese steden. Met de uitbreiding van het aanbod voor stedentrips hoopt de touroperator zijn vakanties duurzamer te maken. In 2019 kondigde TUI al aan vliegreizen naar Parijs in de ban te doen omdat er minder vervuilende alternatieven zijn voor vluchten op korte afstand.

