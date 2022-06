Sunweb voert alle vakanties uit, TUI fly annuleert geen vluchten

Vele tienduizenden vakantiegangers die bij reisorganisatie TUI hebben geboekt en vliegen met maatschappij TUI fly zullen gewoon op vakantie kunnen. Ook de mensen die hebben geboekt bij Sunweb hoeven zich geen zorgen te maken. Alle vakanties gaan door, maar mogelijk wel met vertrek op een andere dag of via een andere luchthaven.

Voor slechts één procent van de klanten zal Sunweb, een alternatief moeten bieden in de vorm van een dag eerder of later vertrekken of vertrek vanaf een andere luchthaven, laat de reisorganisatie weten. Bovendien kunnen ook de vakanties doorgaan die Sunwebof die de andere merken van het concern zoals Eliza was here, GOGO en Primavera nu nog aanbiedt, zegt Mattijs ten Brink, CEO Sunweb Group. ,,Ook met vertrek via Schiphol, dus mensen kunnen veilig boeken. Mocht de situatie op een later moment weer veranderen zorgen wij net als nu voor een goed en volwaardig alternatief.”

Voor TUI-reizigers die voor hun reis afhankelijk zijn van een andere maatschappij zoals Transavia en KLM is het nog wel afwachten, zegt de reisaanbieder in een verklaring. De reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen moeten het aantal reizigers op Schiphol terugbrengen. Met het verlagen van de passagiersaantallen wil Schiphol de zomerdrukte het hoofd kunnen bieden.

KLM laat vanmiddag weten dat de reizen van passagiers die voor deze zomer een vlucht hebben geboekt ‘gewoon’ zullen doorgaan, ondanks de beperkingen op Schiphol. De grootste gebruiker van de nationale luchthaven zal op ‘beperkte schaal’ vluchten annuleren. De reizigers die dit betreft krijgen een ‘acceptabel alternatief’ aangeboden. Daarnaast beperkt KLM de verkoop van nieuwe tickets zodat het op Schiphol niet te druk wordt. KLM wilde niet zeggen hoeveel vluchten worden geschrapt.

Puzzelen

Petra Kok, woordvoerder van TUI, zegt dat de puzzel voor deze zomer nog niet helemaal rond is, maar kan toch al bij ‘een groot deel van die reizigers onzekerheid vandaag wegnemen’ ,,We gaan géén TUI fly-vluchten annuleren, iedereen die al geboekt heeft kan op vakantie. Veruit het merendeel van de vliegvakanties zal nog steeds vanuit Amsterdam vertrekken, binnen de door Schiphol gestelde limieten. Voor dat deel van de reizigers dat niet meer vanaf Schiphol mag vertrekken, gaan wij vluchten inzetten vanaf regionale luchthavens.” Het gaat volgens Kok om ‘vele tienduizenden’ mensen die opgelucht zullen zijn dat hun vakantiereis niet in het water valt. Exacte cijfers kan ze niet geven.

De TUI fly-vluchten richting de ABC-eilanden en het Caraïbisch gebied blijven sowieso vanaf Schiphol vliegen. Onzekerheid blijft er nog even voor mensen die een pakketreis hebben geboekt bij TUI maar vliegen met Transavia, KLM of andere maatschappijen. ,,Wij hebben nog geen volledige en gedetailleerde informatie ontvangen en kunnen op dit moment nog niet de impact inschatten van de aanpassingen die zij zullen doorvoeren”, zegt Kok. Vanaf begin volgende week krijgen alle vakantiegangers van TUI een persoonlijk bericht over eventuele aanpassingen aan hun vakantie.

Annuleren

Transavia liet gisteren weten tussen 7 juli en 14 augustus wel 240 vluchten te annuleren vanaf Schiphol vanwege de beperkingen die de luchthaven heeft opgelegd door de drukte en het personeelstekort. Daardoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen. Voor 70 procent daarvan is een vervangende vlucht gevonden. Van de overige 30 procent is het ticket geannuleerd.

Om een nieuw drukteinfarct te voorkomen besloot Schiphol om luchtvaartmaatschappijen te dwingen om ‘stoelen’ te schrappen. Op de drukste dagen blijven daardoor in juli per dag gemiddeld 13.500 reizigers aan de grond. Het was de slotcoördinator die beslist welke maatschappijen er op Schiphol mogen opstijgen en landen. Afgelopen weekend zijn alle maatschappijen op de hoogte gesteld door die slotcoördinator. Het is nu aan de maatschappijen om te kijken hoe ze de beperking in het aantal stoelen gaan uitvoeren. Zo kan bijvoorbeeld de ticketverkoop worden stopgezet of moeten reizen van passagiers worden geannuleerd.

Intussen heeft Rotterdam The Hague Airport de laatste vrije plekken in het zomerschema ingevuld. Dat betekent dat er tot eind augustus geen ruimte meer is om extra vluchten over te nemen van Schiphol. De laatste plekken gingen voor het grootste gedeelte naar TUI fly. Corendon had al eerder vluchten verplaatst naar Rotterdam. De interesse voor de overgebleven slots op de luchthaven van Rotterdam was groot. Een woordvoerder zegt dat de laatste plekken wel twee keer hadden kunnen worden gevuld. Welke maatschappijen er nog meer aanspraak wilden maken op de slots wil hij niet zeggen. Het ging ook om bedrijven die nu nog niet vliegen op Rotterdam.

