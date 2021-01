Tien minder bekende Nederlandse dorpen en stadjes die het omrijden waard zijn

1. Terp uit het boekje, Hogebeintum

Het is een imposant gezicht: de terp van het Friese Hogebeintum die oprijst uit het vlakke land. Als hoogste terp is Hogebeintum geen onontdekt pareltje, maar veel bezoekers komen niet verder dan kort en snel bewonderen. Toch is het waardevol er de tijd te nemen en de plek ‘te voelen’, zoals dat zo mooi heet. Wandel een rondje om de hooggelegen kerk, kijk uit over de omliggende weilanden en voel de zilte wind die vanaf de nabije Waddenzee waait. En ga de kerk in, ook als je niet zo van de godshuizen bent. Met dank aan de licht­inval door de relatief kleine ramen en de historische details ademt het een unieke sfeer. Zo staat achter in de kerk een herenbank met overkapping. Hier zat de adel met uitzicht op het volk en de door hen aangestelde predikant. Verder zijn er sporen van katholieke fresco’s en hangen de wanden vol met rouwborden. Na de ondergang van de adel in de 19de eeuw zijn deze bijna overal verdwenen, maar Hogebeintum heeft er nog zestien.