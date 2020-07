Vakantie? Dit doen de virologen zelf: ‘Geen vakantiegenot om op Franse ic te eindigen’

In de meeste Europese landen is het reisadvies aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden, alleen noodzakelijke reizen) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Maar ondertussen duikt in steeds meer plaatsen het coronavirus weer op. Lokale clusters, zoals in Barcelona en het Britse Leicester, baren arts-microbioloog Marc Bonten van de Universiteit Utrecht zorgen. Of de heer Covid-19 weer aan de deur klopt in Europa? ,,Je ziet in alle landen hetzelfde gebeuren. Lokale clusters worden groot.’’