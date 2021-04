Van Amsterdam naar Praag: de nachttrein keert terug

’s Avonds vertrekken uit Amsterdam en de volgende morgen rond 9 uur uitgerust aankomen in Praag. Vanaf april volgend jaar is de internationale nachttrein terug in Nederland.

De nachttrein moet een alternatief vormen voor vliegreizen over de middellange afstand. Hoeveel tickets gaan kosten is nog niet bekend, maar volgens het nieuwe Nederlandse bedrijf European Sleeper zullen de prijzen kunnen concurreren met die van vliegen.

Sinds 2016 wordt Nederland niet meer aangedaan door internationale nachttreinen: alleen bij hoge uitzonderingen en bijvoorbeeld tijdens treincharters naar wintersportgebieden werd er ’s nachts nog over de grenzen gespoord.

Brussel, Berlijn, Dresden

Dat de nachttrein terugkomt, is de verdienste van enkele spoorenthousiastelingen die European Sleeper hebben opgericht. Dat gaat vanaf april 2022 drie keer per week op en neer rijden tussen Brussel en Praag. Amsterdam zal de eerste stop zijn onderweg. Verder doet de trein Berlijn en Dresden aan.

Voor het traject werkt European Sleeper samen met het Tsjechische particuliere treinbedrijf RegioJet, dat in centraal Europa veel ervaring heeft met langeafstandstreinreizen. De bedrijven mikken op zowel toeristische als zakenreizigers. Het is mogelijk om een ticket te kopen voor een zitplaats, maar ook kan een eigen coupé worden gereserveerd. Onderweg is er gratis koffie en wifi.

‘Veel ruimte op spoor’

Volgens Chris Engelsman, initiatiefnemer van European Sleeper, zijn de aanvragen voor ruimte op het spoor in alle landen ingediend. Over het algemeen is er veel ruimte ’s nachts. ,,Lastig zijn de spitsuren in België en Nederland. Er wordt enthousiast op gereageerd, onder meer door ProRail.”

De mogelijkheid om in de nachtelijke uren naar Praag te reizen past bij uitstek in de ambities van Europa om over middellange afstanden het treinverkeer aantrekkelijker te maken. Uit onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) bleek dat bestemmingen op een afstand tussen de 800 en 1200 kilometer potentieel hebben voor de exploitatie van nachttreinen.

Volledig scherm OBB nachttrein nightjet, de andere nachttrein die binnenkort gaat rijden. Vanwege het coronavirus is de start uitgesteld naar begin 2021. © OBB

25.000 vluchten vervangen

Uit het KiM-onderzoek bleek bovendien dat internationale treinen in 2030 maximaal 25.000 vluchten van en naar Schiphol kunnen vervangen. Dat zou ongeveer 5 procent van het totaal aantal vluchten zijn.

Eigenlijk zou afgelopen jaar een nachttrein gaan rijden tussen Amsterdam en Wenen, maar door de coronacrisis is dat plan voor onbepaalde tijd uitgesteld. Deze trein zou ook stoppen in München en Innsbruck. De NS stelde vorig jaar dat de nachttrein in heel Europa bezig is aan een opmars als duurzaam alternatief voor het vliegtuig.

De nachttrein naar Praag komt volgens Engelsman waarschijnlijk op een mooi tijdstip. ,,Corona hoeft voor ons geen nadeel te zijn. De verwachting is dat mensen met name in de eerste periode het vliegtuig willen mijden en op zoek zijn naar bestemmingen op kortere afstanden. De trein is ideaal, je zit niet zo op elkaar, je kan zelfs een eigen coupé reserveren.”

‘Geen verborgen kosten’

Over de kosten zegt Engelsman zich geen zorgen te maken. ,,Naar Praag vliegen is niet overdreven goedkoop. Bovendien zitten in een vliegticket vaak veel verborgen kosten. Je moet bijvoorbeeld naar het centrum van de stad, niet zelden per bus, trein of taxi. Daar komt bij dat je je zowel op de heen- als de terugreis een hotelovernachting bespaart.”

Dergelijke nachttreinen hebben de toekomst, zegt Engelsman. Met zijn traject tussen Brussel en Praag mikt hij niet alleen op toeristische bezoekers. ,,Andersom kun je vanuit Duitsland en Tsjechië heel gemakkelijk naar Brussel. Mensen die daar bij bijvoorbeeld de Europese Unie moeten zijn, kunnen zich ’s morgens uitgerust melden bij hun vergadering.”

European Sleeper en RegioJet zijn ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe internationale trajecten.