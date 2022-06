Van visitekaartje tot schandvlek: hoe kon Schiphol ooit zover afglijden?

Toerismecijfers Onzeker­heid heerst in toerisme­bran­che: ‘Duitsers zijn terughou­dend’

Er komen dit jaar weer veel meer toeristen naar Nederland dan in coronajaar 2021. Maar volgens toerismebureau NBTC zijn het er nog lang niet zoveel als in topjaar 2019. Vooral Nederlanders, Duitsers en Amerikanen laten het afweten, onder meer door de oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen en na-ijlende corona-angst.

15 april