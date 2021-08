Van zorgeloze rondreis naar horrorvakantie: de camper van Linda Jill werd gestolen in Italië

,,Een nachtmerrie”, zo omschrijft de Linda Jill de situatie waarin zij en haar vriend op dit moment verkeren. Het stel vertrok vorige week in hun luxe camper op een vierweekse rondreis door Europa. Het maandje weg kan inmiddels betiteld worden als een horrorvakantie, want de camper van de Velpse werd dinsdag gestolen in Milaan.

,,We kwamen maandag aan in Milaan en parkeerden onze camper in een nette buurt, aan de rand van een speeltuintje”, vertelt Linda Jill aangeslagen via de telefoon. ,,De volgende ochtend hebben we wat extra geld in de parkeerautomaat gegooid en zijn we met de fiets een rondje door Milaan gaan doen. We zouden maar drie uurtjes weg zijn, want 's middags wilden we doorrijden naar het zuiden van Italië.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De locatie in Milaan waar de camper werd gestolen

Lege parkeerplaats

Toen de twee iets meer dan drie uur later terugkwamen op de plek waar ze camper achter hadden gelaten, troffen ze daar een lege parkeerplaats aan. In eerste instantie dachten ze dat de camper weggesleept was, maar daar was volgens de politie geen sprake van. ,,We raakten in paniek”, vertelt Linda Jill. ,,Al onze spullen lagen nog in de camper. Ons hele hebben en houwen. Bovendien zijn we gek op dat ding.”

,,We hebben vervolgens zes uur lang doorgebracht op twee verschillende politiebureaus in Milaan om aangifte te doen. Het was twaalf uur ‘s nachts toen we eindelijk werden geholpen. De politie is er nu druk mee bezig.”

Quote Al onze spullen lagen nog in de camper, ons hele hebben en houwen Linda Jill

Oproep duizenden keren gedeeld op Facebook

In afwachting van nieuws van de politie verblijft het stel in een hotel in Milaan. In de hoop bruikbare tips te ontvangen, heeft Linda Jill een bericht op Facebook geplaatst met het verzoek aan haar vrienden en kennissen om het te delen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Het bericht werd duizenden keren gedeeld door mensen uit heel Europa.

Linda Jill: ,,Het is echt hartverwarmend hoe men ons probeert te helpen. Nederlanders, Italianen. Iedereen. Iemand kwam zelfs brokjes voor mijn hondje brengen. Alle hulp geeft ons moed en vertrouwen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoop door soortgelijk verhaal

Overigens kunnen Linda Jill en haar partner ook hoop putten uit het verhaal van een Nederlands gezin uit Warmenhuizen. Hun camper werd vorige week gestolen tijdens een vakantie op het Italiaanse eiland Sardinië, maar mede dankzij een massaal gedeeld bericht op facebook is het voertuig inmiddels teruggevonden.