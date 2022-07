Verbod op rondlopen in bikini of zwembroek in Italiaanse Sorrento

De burgemeester van de badplaats, Massimo Coppola, heeft het verbod uitgevaardigd vanwege het ‘wijdverbreid onfatsoenlijk’ gedrag dat de lokale bevolking van de streek vertoont. Bij de aankondiging van de nieuwe regels zei Coppola dat hij getuige was geweest van ‘gedrag dat door de meerderheid van de mensen wordt gezien als in strijd met het fatsoen en met het fatsoen dat kenmerkend is voor een beschaafde vorm van samenleven’.

Patrouilles om nieuwe regels te handhaven

Sorrento is de westelijke toegangspoort tot de Amalfikust en is populair bij vakantiegangers uit de hele wereld. Mede dankzij de historische architectuur en pittoreske locatie. In 2019 verwelkomde de stad zelfs ongeveer 3 miljoen bezoekers.

Sorrento is niet de eerste badplaats die strenge kledingvoorschriften handhaaft. Barcelona voerde in 2011 een verbod op ‘strandkleding’ in. Wat Italië zelf betreft, introduceerde Lipari, de grootste van de Eolische eilanden van Sicilië, in 2013 een soortgelijke regel nadat inwoners ophef maakten over toeristen die krappe badkleding droegen in het stadscentrum. Tropea, in Calabrië, volgde in 2019 en verbood ook om op blote voeten door het stadscentrum te lopen.