Vogelspotten voor beginners in Portugal

Het is 8 uur in de ochtend als we in Faro landen. Normaal gesproken zou ik eerst even naar het hotel gaan om bij te slapen, maar bij deze reis is dat niet de bedoeling. We zijn hier met een groep van zes Nederlandse deelnemers en een gids om vogels te leren vinden en de soort te herkennen. En dat kun je het beste in de ochtend doen. Bij aankomst rijden we meteen door naar het natuurpark Ria Fomosa, een waterrijk gebied waar zout wordt gewonnen en waar allerlei vogels zitten. Nog voor we iets van het Portugese leven hebben gezien, staan we allemaal met onze vogelkijkers in de hand. Twee van ons hebben zelfs een telescoop. Ik houd het bij een kijker die acht keer vergroot; een prima ding dat ik kocht via de Vogelbescherming. In mijn jaszak zit een opschrijfboekje.