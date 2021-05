Vrij kamperen kan (bijna) niet meer, zo beleef je de natuur toch zo mooi mogelijk

Cabin: Terug naar de basis

Cabiner is een relatief nieuw initiatief dat mikt op een combinatie van avontuur, outdoor en slapen in een off grid cabin op de mooiste plekken in de natuur. De hutten zijn alleen te voet bereikbaar en zelfvoorzienend, met een houtkachel en een handpomp waarmee je vers water uit de bodem haalt. Stroom is er voor de basisbehoeften en wordt opgewekt met zonnepanelen. Ook de cabin zelf is duurzaam gebouwd en kan worden verplaatst. Verder is het de bedoeling dat je als bezoeker geniet van de ervaring om je eigen hutje in het bos te hebben. Er staan inmiddels tien cabins: in natuurgebied de Drentsche Aa, op de Hondsrug en in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Je kunt een aantal nachten op één plek blijven, maar ook een trektocht maken. Uiteraard neem je na je verblijf je eigen afval mee. Het idee voor Cabiner ontstond toen een vriendengroep enkele jaren geleden een trektocht maakte in de wildernis van Noorwegen. Zou zoiets ook in Nederland mogelijk zijn? Dat is het nu dus.