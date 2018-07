Vrijheid, blijheid op Formentera

Oproep Op autovakan­tie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

19 juni Ga jij vóór de grote stroom van 14 juli met de auto op vakantie? Wat gaat er allemaal mee in het vakantiekrat en hoe comfortabel reizen jullie nog na het inpakken? We willen er graag meer over weten, voor een nieuwe zomerrubriek in de bijlage van deze krant.