Vrouw spuwt, trapt en trekt aan haar van passagier om mondkapjesdiscussie

Curaçao lokt buitenland­se werkenden met zon, goede wifi en weinig coronare­gels

11 februari Curaçao heeft een tropisch klimaat, vrijwel overal is wifi en het eiland is zo goed als coronavrij. De lokale overheid gebruikt al deze argumenten om ‘digital nomads’ actief naar het eiland te lokken. En Nederlanders die locatie-onafhankelijk kunnen werken bevestigen: ,,Het is hier heerlijk.’’