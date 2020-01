Waarom vliegtickets telkens maar goedkoper worden

Prijsstrategieën

Welke kledingmaat je ook hebt, je betaalt evenveel voor die ene trui of broek als iemand met een andere maat. Vliegtickets zijn daarentegen voor bijna iedereen anders geprijsd. Grote kans dat je buurman op een vlucht met KLM naar Barcelona een ander tarief trof dan jij. Omdat hij later boekte, een enkeltje kocht terwijl jij een retourtje nodig had, of al in Osaka op een KLM-vlucht stapte en Amsterdam als connectie gebruikt. Zakenreizigers boeken vaak vlak van tevoren en willen vluchten kunnen wijzigen, ze betalen daarom vaak meer voor tickets met voorwaarden die deze wijzigingen toestaan. Vakantiereizigers zijn prijsbewuster, boeken vroeg en hebben deze voorwaarden niet nodig. Tegelijk zijn luchtvaartmaatschappijen niet op hun achterhoofd gevallen en maken ze vliegtickets in vakantieperiodes doorgaans duurder, dan is de vraag immers hoger.