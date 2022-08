Xu (33) wandelt mét paard 20.000 kilometer naar China: ‘Mag hij even in uw tuin grazen?’

‘Mag mijn paard even in de tuin grazen?’ vraagt Xu aan een jongen op de Princesselaan in Rijswijk. Dat is geen probleem. Zadeltassen af, touw los, een paar hapjes gras. Nog geen drie minuten later loopt het paard, een schimmel genaamd Furion, weer naar Xu toe. Tijdens hun tocht, die nu al een half jaar duurt, zijn de twee onafscheidelijk geworden.