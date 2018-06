Andere beoogde wethouder voor VVD Reusel

90-jarig Reusels Gemengd Koor dringend op zoek naar nieuwe leden

13 juni REUSEL - ,,We zijn op weg naar ons honderdste jubileumjaar, maar hebben dringend nieuwe leden nodig om het koor nieuw leven in te blazen,” zegt Toon Ten Have. Hij is de penningmeester van het in 1928 opgerichte Reusels Gemengd Koor (RGK).