Automobilisten stonden gewoon te tanken bij Tilburgse Esso toen bij pomp 6 een man werd doodgeschoten

Voor de vijfde keer Moergestel Kerstdorp: kerstroute met 24 stallen

MOERGESTEL - Voor de vijfde keer is in Moergestel een kerststallentocht. Tot 30 december zijn in het dorp twee kerstroutes, een korte van zo'n vijf kilometer en een langere van twintig kilometer. Bezoekers zien onderweg vierentwintig stallen waarvan er vier zijn te bewonderen in de kerk.

21 december