Bedrijventerrein Koningshoek Lage Mierde 'op slot'

JT Techniek naar Kleine Hoeven in Reusel

23 februari REUSEL - Metaalbewerkingsbedrijf JT Techniek uit Lage Mierde gaat zich vestigen op bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel. De bouw start in april. De verwachting is dat het bedrijf in oktober zijn intrek neemt in het nieuwe pand.