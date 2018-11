Bende van Reuselnaar sprak in geheim af met criminele ‘Netflix-baron’ over duizenden kilo’s cocaïne

TILBURG - Twee Nederlandse drugsverdachten hebben begin dit jaar in een hotel bij Córdoba een geheime ontmoeting gehad met de Spaanse drugsbaron José Bugallo, beter bekend als Sito Miñanco. Eén van hen is Martin G., een autohandelaar die oorspronkelijk uit Tilburg komt, weet het Brabants Dagblad. G. en twee andere Brabanders horen volgens de politie bij een criminele Nederlandse bende die op grote schaal drugs verhandelt in Spanje.

De ontmoeting tussen de 63-jarige Miñanco, over wie onlangs de populaire Netflix-serie Fariña is gemaakt, en de twee Nederlanders ging vermoedelijk over de ruim 6000 kilo cocaïne die eind vorige maand in Malaga werd onderschept. De partij drugs heeft een straatwaarde van ruim een half miljard euro. Nooit eerder werd in Malaga voor zo veel geld aan cocaïne onderschept.

De Spaanse politie hield de Nederlandse bende al maanden in de gaten en pakte uiteindelijk vijftien mannen op, van wie er zeker drie uit Brabant komen: bandleider Marco H. uit Reusel, zijn rechterhand Hansje V. uit Kaatsheuvel en Martin G. uit Tilburg.

‘Galicische Pablo Escobar’

Op basis van politiedossiers brengen Spaanse media meer informatie naar buiten over wat er precies gebeurde tijdens die ene ontmoeting met Miñanco. Zo zou de Spanjaard versleutelde pgp-telefoons van de Nederlanders hebben gekregen, afkomstig van een Nederlands bedrijf. Als tegenprestatie kregen de Nederlanders enkele tassen die volgens de politie ‘vol met geld’ zaten.

Hoe de mannen elkaar kennen en of dit hun eerste ontmoeting was, is niet duidelijk. Eén ding staat wel vast: de Nederlanders zijn in zee gegaan met een van de meest beruchte figuren uit de Spaanse onderwereld. Sito Miñanco, ook wel bekend als de ‘Galicische Pablo Escobar’, is al decennia een doorn in het oog voor de politie en heeft vele jaren van zijn leven in een gevangenis doorgebracht.

Netflix

Zijn criminele verleden is zelfs zó omvangrijk dat Netflix besloot een serie aan hem te wijden: Fariña (Cocaïne Coast in het Engels). De serie laat zien hoe Miñanco in de jaren tachtig veranderde van een jonge visser tot een welvarende cocaïnesmokkelaar die vele Zuid-Amerikaanse leveranciers toegang kon verschaffen tot Europa.

,,Opeens hoeft hij niet meer op de kleintjes te letten, maar klotst het geld letterlijk tegen de plinten”, schrijft Netflix er zelf over. De serie wordt door critici lovend ontvangen.

Operación Mito

Wanneer Miñanco precies in contact is gekomen met de Nederlanders, is niet duidelijk. Hun ontmoeting vond in elk geval vlak vóór februari van dit jaar plaats. De maand ervoor werd Miñanco aangehouden voor betrokkenheid bij enorme cocaïnetransporten naar Spanje, Italië en ook Nederland. Zo is de drugsbaron mogelijk ook betrokken geweest bij de transport van ruim 600 kilo cocaïne naar een loods in Den Hoorn.

De Spaanse politie is al maanden bezig met een grootschalig onderzoek naar de drugsbaron, dat de toepasselijke naam ‘Operación Mito’ draagt. Zeer waarschijnlijk zijn de Nederlandse verdachten tijdens dit onderzoek in het vizier gekomen.

Tilburgse verdachte

Hoe groot de rol van Tilburger Martin G. in deze zaak is, wordt op dit moment onderzocht. In Nederland is hij in elk geval een bekende voor justitie. Onlangs nog dook zijn naam op in het strafdossier rondom een corrupte agent uit Tilburg. Die werd vorige week veroordeeld voor het doorspelen van geheime informatie aan criminelen.

Eén van zijn klanten blijkt Tilburger Martin G te zijn. De rechter achtte bewezen dat de agent vertrouwelijke informatie verstrekte aan mensen met ‘criminele bedoelingen’.

Ontslagen

De eerste keer ging het om adresgegevens van een man uit Nieuwegein, die bedreigd en afgeperst werd door een groep criminelen. In het tweede geval ging het om zijn Tilburgse kameraad.

De ontslagen agent zei dat hij de informatie over hem had opgezocht omdat hij zijn collega’s wilde helpen en de ongeruste ouders van G. wilde geruststellen. Die zouden niet weten waar hun zoon uithing.