Bouwplannen Reusel gaan bijdragen aan natuur

Harrie Smolders uit Lage Mierde als tweede Nederlan­der op nummer 1 wereldrang­lijst

4 mei Harrie Smolders uit Lage Mierde is de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Op de door de wereldpaardensportbond FEI gepubliceerde ranking is de springruiter de Amerikaan Kent Farrington gepasseerd. Smolders is na Albert Zoer in 2010 de tweede Nederlandse springruiter die over een periode van twaalf maanden de meest succesvolle springruiter van de wereld is.