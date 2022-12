Burgemeester Weterings: ‘Enorm ingrijpend wat deze week op Ringbaan-Oost is gebeurd’

Taakstraf voor Moergestel­se automobi­list (22) na zwaar ongeluk

BREDA – Een 22-jarige automobilist uit Moergestel heeft donderdag van de rechtbank in Breda een taakstraf van 120 uur gekregen en een boete van 650 euro. Hij veroorzaakte op Koningsdag van dit jaar een zwaar ongeluk op het viaduct in de Schoolstraat in Moergestel.

22 december