Burgemeester Weterings gaat voor tweede termijn in Tilburg: ‘Ik wil meer zichtbaar in de wijken zijn’

Vernield, met gaten in de kop: verwaar­loos­de hertenbeel­den Wilhelmina­park werden met het oud ijzer verkocht

TILBURG - De zoektocht naar de grote hertenbeelden die van 1898 tot rond de Tweede Wereldoorlog bij de ingang van het Wilhelminapark in Tilburg stonden, eindigt met een sombere noot. De overblijfselen zijn met het oud ijzer verkocht, ze waren zwaar beschadigd. ,,Misschien is het een idee om ze in andere vorm terug te brengen.”

14 december