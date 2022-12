Cliëntenstop bij zorgaanbieder Woonzorg direct opgeheven na kort geding tegen gemeente Tilburg

Oirschotse tractor­chauf­feur voelt zich schuldig aan dodelijk ongeluk, nabestaan­de koestert geen wrok: ‘Straf heeft voor mij geen betekenis’

BEST - Er was geen opzet in het spel. Maar een tractorbestuurder uit Oirschot heeft wel schuld aan een ongeluk dat een wielrenner het leven kostte, vindt de officier van justitie. Hij eist 240 uur werkstraf.

