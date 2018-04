Coalitie Reusel rond

Meer bonen dan erwten voor de nieuwe bescherm­heer van het Reuselse Jorisgilde: Harrie Tuerlings

23 april REUSEL - De Brabantse gilden hebben een geschiedenis die al eeuwen oud is. Het Jorisgilde in Reusel vormt daar geen uitzondering op, in stukken uit 1606 werd het al genoemd. Een van die tradities is de beschermheer, die altijd wel ergens zijn stempel op de geschiedenis drukt. Zo wijzigde Marius Zijlmans, de vorige beschermheer, het koningsschieten met jachtgeweer naar de flobert. Dat vond hij net wat veiliger.