Colleges in De Kempen kiezen voor zelfstandigheid

KEMPEN - De colleges van Eersel, Bladel en Reusel kiezen voor zelfstandigheid. Ze leggen de opties waaruit de provincie hen laat kiezen - federatie of fusie - naast zich neer. Een vrijwillige herindeling in de Kempen lijkt daarmee van de baan.

De colleges van Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden stellen hun gemeenteraden voor in september te kiezen voor het behoud van een zelfstandige gemeente en het versterken van de samenwerking binnen de Kempen. De twee opties die de provincie hen bood, vegen ze van tafel.

Realiteitszin

De Kempengemeenten moesten binnen het traject Veerkrachtig Bestuur in opdracht van de provincie de knoop doorhakken over hun bestuurlijke toekomst. Ze konden kiezen tussen een federatiemodel met Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Bergeijk óf een bestuurlijke herindeling van de eerste drie, zonder Bergeijk. In een federatie blijven de gemeenten zelfstandig, maar besluit een gekozen federaal bestuur over gemeenteoverstijgende thema's. Het experimentele idee kwam uit de koker van Bladel. De federale bestuursvorm bestaat in Nederland nog niet.

Quote We geloven nog steeds dat een bestuurlij­ke fusie het beste zou zijn voor de Kempen, maar we hebben geen partner op dit moment Jetty Eugster

Met name het standpunt van Reusel-De Mierden is opmerkelijk. College en raad spraken eerder unaniem en hartstochtelijk hun voorkeur voor een bestuurlijke fusie uit. Is de keuze voor zelfstandigheid er een tegen wil en dank? „Een keuze met realiteitszin", zegt waarnemend burgemeester Jetty Eugster. „We geloven nog steeds dat een bestuurlijke fusie het beste zou zijn voor de Kempen. Maar we hebben geen partner op dit moment." En fuseren in je eentje, dat kan niet.

Onwenselijk

Lange tijd vond Reusel buur Eersel aan haar zijde als voorstander van een herindeling. Maar na de verkiezingen waren de politieke kaarten heel anders geschud en verdampte die steun. Verkiezingswinnaar Eersel Samen Anders is een verklaard tegenstander van een fusie. ,,De kiezer heeft zich duidelijk uitgesproken voor zelfstandigheid, concluderen wij uit de verkiezingswinst. Daar moeten we naar luisteren,” aldus wethouder Léon Kox (Betrokkenheid en Burgerparticipatie).

Het federatiemodel bleek ook een doodlopend spoor. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) schreef in juni in een brief aan de Tweede Kamer dat ze zo'n direct gekozen bestuur ziet als een vierde bestuurslaag. Een onwenselijke ontwikkeling, wat haar betreft.

Quote Of de provincie ingrijpt, hangt af van hoe wij invulling gaan geven aan de samenwer­king Peter Maas

De grote vraag is natuurlijk of de provincie van bovenaf dwingend een herindeling gaat opleggen als de gemeenten daadwerkelijk kiezen voor zelfstandigheid. „Ik durf er geen stuiver om te verwedden", zegt Eugster. De provincie wil niet reageren en wacht de besluitvorming af. Procesbegeleider Ad de Kroon adviseerde de provincie en ziet de conclusies in zijn rapport terzijde geschoven worden. „De omstandigheden zijn veranderd, maar ik zie een keuze voor zelfstandigheid als een gemiste kans voor de Kempen. De samenwerkingscultuur is er onvoldoende. Of de samenwerking nu wel van de grond komt zodat kansen gepakt worden, daar ben ik niet optimistisch over."