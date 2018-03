De speelsheid was even weg bij wethouder Cees van de Ven in Reusel

Volksverlakkerij

De speelsheid en bravoure zijn even helemaal terug. Met gevoel voor theater neemt CDA-wethouder Cees van de Ven (54) in zijn laatste raadsvergadering in Reusel-De Mierden de Dikke Van Dale ter hand. „Als u deze verklaring van geen bedenkingen toewijst, doet u aan volksverlakkerij", richt hij zich tot de VVD. Hij slaat het woordenboek open bij het plakkertje en leest voor. „Volksverlakkerij: opzettelijk bedrog van de mensen, met name door (...) niet haalbare plannen als haalbaar naar voren te brengen."

Lees ook Geen nieuwe termijn wethouder Van de Ven in Reusel-De Mierden Lees meer

Het is geen middelvinger, zegt Van de Ven een dag later. Daarvoor vindt hij respectvol omgaan met anderen te belangrijk. „Maar wel een steek onder water naar de partij die keer op keer uitbreidingen van de intensieve veehouderij wil toestaan. Je moet eerlijk blijven tegen inwoners." Als wethouder maakte Van de Ven meermaals mee dat hij door raadsleden teruggefloten werd als hij beleid uitvoerde dat de raad eerder zelf had vastgesteld. „Niet alleen bij de intensieve veehouderij, ook bij windmolens of een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. Als ik dan lef toon en stappen zet, wordt het voor sommigen ineens lastig." Het frustreerde hem naar eigen zeggen niet, Van de Ven noemt het slechts 'vreemd'.

Laconiek

Waar een voormalige collega-wethouder soms rood aanliep bij kritiek, bleef Van de Ven ogenschijnlijk de rust zelve als raadsleden ineens een andere kant op wilden. Zijn basisregel is simpel. „Ik doe het werk dat mij wordt opgedragen door de raad." Vaak wel na er even fijntjes op te hebben gewezen wat het dan in tijd of geld extra gaat kosten. Dat laconieke heeft er altijd wel ingezeten. „Het heeft één groot voordeel: zodra ik na een bewogen dag het gemeentehuis uit stap, ben ik het kwijt."

Quote Zodra ik na een bewogen dag het gemeentehuis uit stap, ben ik het kwijt Cees van de Ven

Maar de speelsheid is wel een beetje verdwenen, geeft de wethouder toe. „Het klimaat in de raad is verhard, er is minder respect." Het speelt mee in zijn besluit om na acht jaar als wethouder te stoppen. „Ik hoorde van mensen in mijn omgeving dat ik veranderd was. Dat ik meer gesloten was geworden."

Van de Ven, geboren en getogen in Reusel, was vanaf 2002 acht jaar raadslid. Eerst vier jaar voor de VBR (Verontruste Burgers Reusel), daarna voor het CDA. „Ik heb nooit ergens gewerkt in de gemeente, ik ben niet verbonden aan gesubsidieerde sportverenigingen en heb geen kinderen, die hier naar school gaan. Ik kan overal heel blanco naar kijken. Dat sommige wethouders van alles voor zichzelf regelen heeft me altijd tegengestaan."

In 2010 werd Van de Ven zelf wethouder. „De gigantische diversiteit van zaken waar je mee bezig bent, heeft me verrast." Hij kijkt terug op een fijne periode. „Ik heb het bezoek van de koningin aan Reusel-De Mierden mogen organiseren, bij grote ondernemers aan tafel gezeten." De wethouder is heel tevreden over wat hij voor elkaar heeft gekregen. In het beteugelen van de intensieve veehouderij zijn grote stappen gezet, de Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's) hebben veel voor de leefbaarheid in de kleine kernen betekend en er staan windmolens in Reusel. Ook staat hij nog steeds achter Kleine Hoeven, jarenlang een zieltogend leeg, nieuw bedrijventerrein. „Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid. Anders wordt Reusel een spookdorp."

Dolk

Tegen de kast op zijn werkkamer hangen een aantal motto's. 'Een beetje integer bestaat niet' en 'Oderint dum metuant'. Latijn voor 'Ze mogen me haten als ze me maar vrezen'. In zijn tijd als wethouder werd Van de Ven om de oren geslagen met vijf moties van wantrouwen, één van treurnis, één van afkeur en één van vertrouwen. „De eerste voelde als een dolk in mijn rug. Ik zat er net een halfjaar en werd afgerekend op mijn voorganger. Maar ik heb er nooit van wakker gelegen. Je weet dat je weggestuurd kunt worden. Leuk is het nooit maar je huid wordt steeds een beetje dikker."

Quote Leuk is een motie van wantrouwen nooit, maar je huid wordt steeds een beetje dikker Cees van de Ven

In zijn twee termijnen als wethouder zag Van de Ven zo'n beetje alle andere collegeleden vertrekken. Wethouder Stefan Wouters en Toon Antonis stapten op, gemeentesecretaris Menno Doeven meldde zich ziek na een 'vertrouwensbreuk binnen het college' en burgemeester Harrie Tuerlings keerde na een burn-out niet meer terug. Wat er in sommige situaties precies speelde, bleef binnenskamers. Gevraagd naar de sfeer en de dynamiek binnen die colleges, doet ook Van de Ven er het zwijgen toe. „We zitten in een glazen huis en je moet transparant zijn, maar je moet ook opletten dat je mensen niet beschadigt. Ik kan er een boek over schrijven, maar ik ga er niets over zeggen."

Herindeling

Over het niveau van de Reuselse politiek is Van de Ven wél uitgesproken. „Ik hoop echt dat er een herindeling komt. Dan krijg je één goed stevig bestuur. Nu zitten er mensen in de raad die denken: ik zou het eigenlijk niet moeten doen maar we hebben niemand anders."

Wat hij na zijn wethouderschap gaat doen? Voorheen werkte de Reuselnaar als technisch trainer en verkoper in de autobranche, ook in het buitenland. „Ik kan terug naar een functie in internationale sales, het onderwijs in als leraar Duits of autotechniek. Bij mij is het glas halfvol. Ik laat negatieve zaken makkelijk van me afglijden. Ik haal er de positieve dingen uit."