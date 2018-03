Dineren bij Lucas in Reusel is een smaakvolle beleving

RecensieWe horen veel goede verhalen over restaurant Lucas in Reusel. Aan het einde van de avond kunnen we concluderen dat niet alleen onze smaakpapillen maar ook onze ogen enorm genoten hebben. Beoordeling: 8,1.

Onze reis gaat vandaag naar het dorpje Reusel, niet ver van de Belgische grens. We hebben goede verhalen over restaurant Lucas gehoord en zijn daarom nieuwsgierig. Het restaurant is door chefkok en eigenaar Lucas Iraca op de Brabantse culinaire kaart gezet door een vermelding in de gids van de Michelin, Bib Gourmand. Wat betekent dat je een uitstekend driegangenmenu kunt bestellen voor maximaal 37 euro.

Eenmaal aangekomen zien de ramen van het restaurant er niet uitnodigend uit. Ze zijn aangeslagen alsof we een sauna gaan binnen stappen. Ik zou het raam even met een trekker schoongemaakt hebben voordat de gasten komen. Binnen worden we gastvrij ontvangen door de bediening. Het restaurant is strak en donker ingericht. De aangename verlichting zorgt voor een intieme sfeer.

We krijgen een verzorgde kaart aangereikt. Chef Lucas komt op charmante manier persoonlijk aan tafel vragen naar onze wensen en of hij ons mag verrassen. We hebben eigenlijk al onze zinnen gezet op het driegangen Bib-menu.

De toon is gezet

De chef zet meteen de toon van de avond met een kleine amuse, een macaron van komkommer, mousse van hangop, zoetzuur gemarineerde selderij en haringkuit. Een uitmuntende smaakcombinatie. Een tweede amuse is waanzinnig lekker, een cilinder van flinterdunne knapperige wortel, gevuld met een compote van gemarineerde tomaat, ijspastille tomaat, schuim van Parmezaanse kaas en crumble van groenten. De ijspastille zorgt voor een koude en pittige explosie in de mond. De avond kan al niet meer stuk als we nog aan het voorgerecht moeten beginnen.

Mijn gast krijgt een tartaar van zeebaars komkommer, crème van roomkaas, merengue van limoen en zwarte olijven, zoet zure sjalotten, crumble van furikake (Japanse mix van gedroogde vis, groenten en zeewier). De zeebaars is in een dun laagje gelei gewikkeld. De zilte smaak van de vis wordt afgewisseld door het zoetzure garnituur en is in goede balans.

Ik heb gekozen voor de rundertartaar, crème van truffelmayonaise, garneringen van zoetzure komkommer, rettich en radijs. De tartaar is licht pittig gekruid. Ook bij dit gerecht is de balans uitzonderlijk in evenwicht. Het huisgemaakte desembrood en de briochebroodjes erbij geserveerd, zijn net zo lekker als een bonbon. Aan tafel worden we met zorg omringd door gastheer Quinten van der Sande. Hij zorgt ook voor passende wijnen.

Als onze hoofdgerechten geserveerd worden zijn we het er over eens dat mede de tentoonstelling van een gerecht, bepalend is voor de beleving ervan. De prachtig opgemaakte borden voor ons zijn miniatuurschilderijtjes. Mijn gast krijgt runderschouderhaas met rode wijnsaus geparfumeerd met sinaasappel, perfect uitgestoken rondjes van polenta en zoete aardappel, crème van rode biet, mousse van dopertwen en krokantjes van rode biet. Een botermalse schouderhaas, eindeloos lekker met de volle rode wijnsaus.

Zacht & zilt

Aan mijn kant komt zacht gegaarde roodbaars met crumble zongedroogde tomaten, gegrilde coquilles, polenta, krokantjes van zoete aardappel, gegrilde courgette en kreeftenjus. Er valt niets op aan te merken, de wat zoetige smaak van de roodbaars vindt steun bij de crumble van de gekruide gedroogde tomaten. De coquilles zijn uitstekend gegrild, de kreeftenjus zacht en zilt.

Om onze smaakpapillen richting dessert te verplaatsen krijgen we een pré-dessert. Panna cotta van Macha (Japanse groene thee) cakeje van gebrande hazelnootboter, gel van yuzo (citrusvrucht), ijspastille van yoghurt. Een evenwichtige combinatie van zoet en zuur.

Mijn gast heeft haar zinnen gezet op een keuze van de kaaswagen. Zeg maar gerust een kaaswinkel. Een van de koks rijdt de praalwagen voor en ligt haarfijn de kaassoorten toe. De keuze valt op Corbier met geitenmelk, Valencay, Morbier, Camembert Calvados en Shropshire blue.

Lust voor het oog

Mijn laatste schilderijtje is een mousse van passievrucht, compote van mango, passievrucht, gel van kalamanchi (citrusvrucht) en krokantjes van witte chocolade. Een verrukkelijke afsluiting.

Bij de koffie en friandises, een lolly van witte chocolade en passievrucht, pure chocolade met pistache en zachte speculoos met mint, vinden we dat we hier niet alleen bovengemiddeld lekker gegeten hebben maar ook de presentatie een lust voor het oog is. Een losse sfeer, charmante bediening. Lucas is een restaurant waar je nooit genoeg van kunt hebben.

De kaart

- Restaurant Lucas bestaat uit twee gedeeltes. Aan de ene kant kunt u à la carte eten of een menu bestellen. Aan de andere kant kunt u bij Lucas Easy voor een vaste prijs van € 32,50 kleine gerechtjes van de à la carte kaart bestellen.

- Chef Lucas heeft verschillende verrassingsmenu's samengesteld. Variërend in prijs van 32 euro voor een tweegangenmenu tot 56 euro voor een vijfgangenmenu.

- Je kunt ook kiezen voor een menu spécialité of een driegangen Lucasmenu.

Beoordeling

- Voorgerecht 8,0

- Hoofdgerecht 9,0

- Nagerecht 8,0

- Bediening 9,0

- Ambiance 7,0

- Prijs/kwaliteit 8,0

Totaal: 8,1

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

- 1x port € 5,00

- 1x fris € 2,50

- 2x Lucas menu driegangen € 74,00

- 1x wijnarrangement tweegangen € 14,00

- 1x wijnarrangement tweegangen bob € 11,00

- 2x koffie friandises € 10,00

- Karaf water € 0,00

Totaal € 116,50

