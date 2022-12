Even de deur uit: 75 ouderen en enkele jongeren ontbijten samen bij de horeca op het Piusplein

Zilveren legpenning voor Jan Vriens uit Moergestel

MOERGESTEL - Jan Vriens (80) uit Moergestel is onderscheiden met de Zilveren legpenning van de gemeente Oisterwijk voor zijn inzet voor verenigingen, organisaties en personen in zijn dorp. Vriens is dagelijks in de weer om bedrijven en instellingen te verbinden, te ondersteunen en van advies te voorzien.

18 december