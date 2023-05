Familieman Peter Huijbregts (1951 – 2023) zette Huijbregts Infra op de kaart

Van brandstich­ting verdachte Tilburger vraagt overplaat­sing: ‘Gevangenis is net een kamp’

BREDA/TILBURG - Een 49-jarige Tilburger die wordt beschuldigd van brandstichting bij woningen aan het Lieve Vrouweplein is erg gefrustreerd over de bijzondere zorgafdeling van de gevangenis waar hij nu verblijft. ,,Het is net een kamp”, zo liet hij de rechtbank in Breda weten.