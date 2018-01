Felicitaties voor jarige Drika van Gestel (104) uit Hooge Mierde

Zo kun je het ED blijven volgen, ook als Facebook je tijdlijn verandert

16:49 EINDHOVEN - We merken dat veel mensen het fijn vinden om het Eindhovens Dagblad via Facebook te volgen. Er gaat echter iets veranderen met de manier waarop je tijdlijn in elkaar zit. Je krijgt meer te zien van vrienden en minder van nieuwsorganisaties. Hoe kun je ons nieuws toch blijven volgen?