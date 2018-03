Fout bij bezorging stempassen Lage Mierde

Elke twee weken is het raak: de jeugddisco in Reusel

20 maart REUSEL - In zaal De Valk in Reusel is elke twee weken De Teenage Dance Experience, een disco voor jeugd tussen 12 en 16 jaar. Voor deze doelgroep wordt weinig georganiseerd, waardoor het concept al meer dan twintig jaar staat als een huis.